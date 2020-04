Chcela by som upozorniť ľudí, ktorí cítia príznaky pľúcneho ochorenia (myslím, že nemusí ísť iba o koronavírus), nech nestrácajú čas telefonovaním na nezmyselné linky a posielaním požiadaviek na test.

Dobrý deň,

chcela by som upozorniť ľudí, ktorí cítia príznaky pľúcneho ochorenia (myslím, že nemusí ísť iba o koronavírus), nech nestrácajú čas telefonovaním na nezmyselné linky a posielaním požiadaviek na test. Z pocitu bezmocnosti som písala na úrad vlády a nebudem zasa opakovať, čo sme podnikli ešte v nedeľu poobede, predchádzajúce dni sú v maily nižšie. Napokon nám bolo poradené ísť na odberné miesto Kramáre. Včera ráno sme tam išli s veľkým odhodlaním. A čuduj sa svete, test mám za sebou, úplne bez problémov. Veľké ďakujem tomuto tímu!!!! Takáto informácia mi nemohla byť povedaná hneď na začiatku? No Kocúrkovo.

Vážený pán premiér,

chcela by som Vás poprosiť, aby ste riešili aj problémy slušných ľudí, ktorí žijú na Slovensku, nie je potrebné starať sa o ich repatriáciu a následnú izoláciu, celý pracovný život platili poctivo dane a odvody. Aj takýto žijú na Slovensku a majú zdravotné problémy. K napísaniu mojich skúseností ma inšpirovala včerajšia správa, keď som videla vykonávanie odberov v našich osadách. Prosím, len ma nepochopte nesprávne. Som veľmi rada, že sa testujú ľudia z osád a všetci vieme, že je potrebné a nevyhnutné. Budem sa snažiť byť stručná. Som, ako Vy s obľubou hovoríte ohrozená skupina, čiže dôchodkyňa. Nie som nejaká padavka, ktorú čosi popichá a uteká k lekárovi. Prekonala som niekoľko vážnych diagnóz a operácií a vďaka našim vynikajúcim lekárom som stále medzi živými. A teraz k aktuálnemu stavu. Niekoľko rokov užívam biologickú liečbu na reumatoidnú artritídu. Čiže mám veľmi oslabenú imunitu. Odkedy ste nás dôchodcov vyzvali zostať doma, tak nevychádzam. No začala som mať zdravotné problémy. Kašlem, večer málo zvýšená teplota a pálenie v priedušnici. Vo štvrtok ma začalo veľmi pichať na hrudi a dýchanie sa zhoršilo. Zavolala som regionálny útvar verejného zdravotníctva. Pán bol milý, ale samozrejme rada, choďte ráno svojmu praktickému lekárovi. Tak sa pýtam, k čomu slúžia tieto linky? A neustále sa objavujú na televíznych obrazovkách? Nezdávala so sa, že ma usmernia na pracovisko, kde mi poskytnú pomoc. Ešte bola možnosť ísť na centrálny príjem Antolská. Pri tých bolestiach som ešte uvažovala, že ak to je korona vírus, odstavím celý CP aj s personálom. Do rána musím vydržať a užila som liek proti bolesti Flector. A teraz to najdôležitejšie. Píšem úplne vážne, že o mňa ani tak nejde. Prosím, čítajte pozorne. Mám manžela, ktorý robí na príjme tovaru v Auparku Bratislava, kde sú otvorené aj iné prevádzky a otočí sa tam veľa ľudí. V piatok sme sa vybrali do zdravotného strediska. Lekárka mi zaslala mailom žiadanku na odber vzorky. Postúpila som žiadanku pre istotu na UVZSR aj RUVZ BA. Samozrejme manžel okamžite oznámil, že nepríde do práce, lebo sme zodpovední. A opäť naivne som čakala na spätnú informáciu o doručení a zaevidovaný žiadanky. Ale kdeže! Bola doručená žiadanka v poriadku a na správnu adresu alebo čo? Tak obidvaja mobily do rúk a začala sa anabáza vytáčania čísel a prepájania hovoru. Nikto nemohol skontrolovať došlú poštu a mám čakať do pondelka, opakujem do pondelka od štvrtkových ťažkostí. Napokon mi bolo doporučené, aby som skúsila číslo 02/49 284 275. Nikto telefón nedvíhal, pozriem na hodinky bolo niečo po 15.30 , takže mi bolo jasné prečo asi. A bol koniec našej námahy. Pán premiér, keď Vám píšem o skutočnom živote, tak mi nedá nespomenúť ochranné prostriedky pre pracovníkov prvého kontaktu v obchode. Manžel dostal od svojho zamestnávateľa jedno tenké jednovrstvové rúško. Tento štát ma veľké šťastie, že mi starší sme deti socializmu a boli sme zvyknutí šiť a robiť ručné práce. To znamená, že švagriná pošila rúška a ja uháčkovala šnúrky. Potom sa môžete chváliť, ako sme štatisticky dobre s COVID-19. A opäť som si spomenula na reportáž z návratu nezodpovedného mladíka z cudziny a bola spustená celá mašinéria odberov a opatrení. No slušní a zodpovední ľudia sú poslední v poradí. Musím zopakovať, že manžel je zamestnancom Auparku Bratislava.

Pán premiér, prosím nezaoberajte sa lockdawnom a opatreniami na Veľkú noc. Na tlačovej besede spomeňte niektorú pasáž z mojich skúsenosti a ľudia zostanú doma alebo tam kde sa nachádzajú. Z Vašich úst je neustále počuť, ako máme schrániť dôchodcov, pomáhať im, je to najohrozenejšia skupina. Tak to, prosím, zariaďte, lebo slov už bolo dosť. Keby som túto tortúru nezažila, neverím, aj na základe tlačových besied krízového štábu. Menej tlačových besied a viac činov.

Úprimne želám veľa zdravia a ešte raz pripomínam. Žijú tu aj slušní, poctiví a zodpovední ľudia a potrebujú pomoc, lebo majú starosť aj o iných.